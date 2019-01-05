Пожар произошел в одноэтажном здании в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в неэксплуатируемом одноэтажном здании в столичном районе Замоскворечье.

Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по городу.

В данный момент пожар на Пятницкой улице ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.