В Тверской области в ДТП пострадали 10 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России/ТАСС

В Тверской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Среди десяти пострадавших в ДТП есть два подростка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что семь человек вместе с водителем находились в микроавтобусе. Специалисты повели деблокировка двух человек. Погибших нет.

Ранее против мужчины, въехавшего в ворота храма в Малом Предтеченском переулке в Москве, возбудили уголовное дело. Дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.