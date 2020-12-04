Теплоход сел на мель в Астраханской области

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В Астраханской области сел на мель теплоход "Порт-Оля 2", который следовал в Иран. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

"Теплоход "Порт-Оля 2" с маршрутом следования Оля (РФ) – Иран сел на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала", – пояснил он.

Уточняется, что на судне находились 14 человек. Корпус теплохода поврежден не был, никто из членов экипажа не пострадал. Снятие теплохода с мели запланировано на субботу.

Ранее пассажирский теплоход "Бородино" сел на мель на Оке в городском округе Луховицы Московской области. По словам источника, судно было повреждено.