"Знакомых игнорировал". Что известно о подозреваемом в стрельбе в Перми

13:27
Фото: скриншот видео СК РФ
Утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми 50-летний мужчина, имевший ранее судимость, в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья в своей квартире.
По словам одной из знакомых мужчины, он не был алкоголиком или наркоманом.
"Пил, как многие, не запоями. Человек неплохой был, в молодости спортом занимался, ну, конечно, в конце 90-х – начале 2000-х, как и многие, на Гайве (район Перми. – Прим. ред.) хулиганил, а в последнее время жил тихо и спокойно. Последние 15 лет Дмитрий не общался ни с кем из своего старого круга знакомых, мы ему почему-то стали неинтересны, любые попытки выйти с ним на контакт игнорировал", – рассказала Москве 24 Лидия (имя изменено по просьбе комментатора. – Прим. ред.).
Местная жительница Марина рассказала, что раньше гуляла около дома, в котором он живет.
"Он раньше невероятно общительный был, что даже странным его все считали, на велосипеде катался по району, выглядел спортивным мужчиной. Потом на какое-то время пропал вовсе – не видно, не слышно его было", – рассказала она.
Журналистам Москвы 24 также удалось поговорить с местным жителем, который слышал стрельбу.
По словам Владислава, он живет на улице Писарева, доме 27А. Мужчина рассказал, что сперва не придал значения шуму.
"Ночью проснулся от хлопков, не придал этому значения, далее услышал крик девушки и еще хлопки. Когда подошел к окну, увидел, что человек лежит на перекрестке, больше никого не было. Буквально через минут пять увидел, как подъехала машина, оттуда выбежали полицейские с автоматами и побежали в сторону улицы Вильямса, 2А, после этого услышал слова: "Стой, стрелять буду, полиция". И опять прозвучали хлопки", – рассказал местный житель.
Инцидент произошел утром в среду. Мужчина начал стрелять из охотничьего ружья в своей квартире.
После этого злоумышленник продолжил стрельбу на улице, в результате огнестрельного ранения одна женщина погибла и двое мужчин пострадали. В числе пострадавших числится водитель наряда группы Росгвардии. Раненых госпитализировали.
Злоумышленника задержали. В отношении него проводятся следственные и процессуальные действия. На месте происшествия работают следователи. Сотрудники допрашивают свидетелей, осматривают квартиру подозреваемого и проводят другие следственные мероприятия.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: