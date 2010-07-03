"Знакомых игнорировал". Что известно о подозреваемом в стрельбе в Перми

Фото: скриншот видео СК РФ

Утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми 50-летний мужчина, имевший ранее судимость, в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья в своей квартире.

По словам одной из знакомых мужчины, он не был алкоголиком или наркоманом.

"Пил, как многие, не запоями. Человек неплохой был, в молодости спортом занимался, ну, конечно, в конце 90-х – начале 2000-х, как и многие, на Гайве (район Перми. – Прим. ред.) хулиганил, а в последнее время жил тихо и спокойно. Последние 15 лет Дмитрий не общался ни с кем из своего старого круга знакомых, мы ему почему-то стали неинтересны, любые попытки выйти с ним на контакт игнорировал", – рассказала Москве 24 Лидия (имя изменено по просьбе комментатора. – Прим. ред.).

Местная жительница Марина рассказала, что раньше гуляла около дома, в котором он живет.

"Он раньше невероятно общительный был, что даже странным его все считали, на велосипеде катался по району, выглядел спортивным мужчиной. Потом на какое-то время пропал вовсе – не видно, не слышно его было", – рассказала она.

Журналистам Москвы 24 также удалось поговорить с местным жителем, который слышал стрельбу.

По словам Владислава, он живет на улице Писарева, доме 27А. Мужчина рассказал, что сперва не придал значения шуму.

"Ночью проснулся от хлопков, не придал этому значения, далее услышал крик девушки и еще хлопки. Когда подошел к окну, увидел, что человек лежит на перекрестке, больше никого не было. Буквально через минут пять увидел, как подъехала машина, оттуда выбежали полицейские с автоматами и побежали в сторону улицы Вильямса, 2А, после этого услышал слова: "Стой, стрелять буду, полиция". И опять прозвучали хлопки", – рассказал местный житель.



Инцидент произошел утром в среду. Мужчина начал стрелять из охотничьего ружья в своей квартире.

После этого злоумышленник продолжил стрельбу на улице, в результате огнестрельного ранения одна женщина погибла и двое мужчин пострадали. В числе пострадавших числится водитель наряда группы Росгвардии. Раненых госпитализировали.

Злоумышленника задержали. В отношении него проводятся следственные и процессуальные действия. На месте происшествия работают следователи. Сотрудники допрашивают свидетелей, осматривают квартиру подозреваемого и проводят другие следственные мероприятия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Расследование уголовного дела продолжается.

