В Норвегии осудили на 17 лет мужчину за убийство жены-россиянки

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В Осло приговорили к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы норвежца, признанного виновным в убийстве жены-россиянки. Также 43-летний мужчина должен будет выплатить 2 миллиона крон (241 тысячу долларов) в качестве компенсации.

Гражданку России Ольгу Колосову, постоянно проживающую в Норвегии, нашли убитой 14 июня на востоке Осло. На 35-летнюю женщину напали недалеко от ее дома, куда она возвращалась после поездки в Россию. Как рассказали очевидцы, нападавший несколько раз ударил cвою жертву ножом в горло и лицо, сообщает "Лента.ру".

Обвиняемый сознался в убийстве, а суду удалось доказать, что нападение было заранее спланировано. Также выяснилось, что мужчина в течение 10 лет подвергал физическому насилию супругу и их старшую дочь. Женщина не раз обращалась в кризисные центры.

Перед убийством муж купил супруге билет в Россию и пригрозил убить, если та вернется домой. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что в момент убийства мужчина находился в здравом уме.

Пара познакомилась в России, в 2003 году переехала в Норвегию, где глава семейства получил гражданство. В семье родилось три ребенка, старшая дочь уже достигла совершеннолетия и сейчас дает свидетельские показания против отца.