Полиция раскрыла крупнейшего подпольного оператора связи в России

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Полиция пресекла работу одного из крупнейших нелегальных операторов междугородной и международной телефонной связи, сообщает "Лента.ру".

Злоумышленники несколько лет работали в столичном регионе, Ярославской и Калужской областях, Краснодарском и Алтайском краях, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Своим клиентам они предоставляли услуги без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии.

В МВД добавили, что благодаря сервису было легче оставлять ложные сообщения о фактах терроризма. "Идентификатор вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров злоумышленников", – говорится в сообщении МВД.

Членов группы задержали. В ходе обысков на территории шести регионов России изъяли 41 сотовый шлюз, более двух тысяч сим-карт различных операторов, компьютерную и другую технику. Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное предпринимательство".