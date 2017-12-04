Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

4 декабря, 12:43

Спасатели ликвидировали возгорание на шахте "Распадская"

происшествия безопасность

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Возгорание в дегазационной камере на шахте "Распадская" в Кемеровской области ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Участие в операции принимали 55 человек и 10 единиц техники. Тушение осложнялось отсутствием подъездных путей к очагу возгорания.

Пожар возник днем в понедельник, 4 декабря, в устье дегазационной камеры, находящейся на поверхности предприятия. 460 сотрудников шахты самостоятельно эвакуировались.

В забое остались четыре сотрудника для поддержания жизнеобеспечения.

Шахта "Распадская" – ведущее предприятие публичного акционерного общества (ПАО) "Распадская", входящего в состав горнодобывающей компании Evraz. Наивысший показатель годовой добычи достигнут в 2006 году – 8,6 миллиона тонн угля.

В мае 2010 года в шахте "Распадская" произошла авария. С интервалом в несколько часов в забое случились два взрыва метана, причем разрушения были не только внутри шахты, но и на поверхности. В результате трагедии погиб 91 человек, 133 человека получили травмы различной степени.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать