Спасатели ликвидировали возгорание на шахте "Распадская"

4 декабря, 12:43
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Возгорание в дегазационной камере на шахте "Распадская" в Кемеровской области ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Участие в операции принимали 55 человек и 10 единиц техники. Тушение осложнялось отсутствием подъездных путей к очагу возгорания.
Пожар возник днем в понедельник, 4 декабря, в устье дегазационной камеры, находящейся на поверхности предприятия. 460 сотрудников шахты самостоятельно эвакуировались.
В забое остались четыре сотрудника для поддержания жизнеобеспечения.
Шахта "Распадская" – ведущее предприятие публичного акционерного общества (ПАО) "Распадская", входящего в состав горнодобывающей компании Evraz. Наивысший показатель годовой добычи достигнут в 2006 году – 8,6 миллиона тонн угля.
В мае 2010 года в шахте "Распадская" произошла авария. С интервалом в несколько часов в забое случились два взрыва метана, причем разрушения были не только внутри шахты, но и на поверхности. В результате трагедии погиб 91 человек, 133 человека получили травмы различной степени.
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