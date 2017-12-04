Источник сообщил об эвакуации более 400 человек из шахты "Распадская"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Более 400 горняков шахты "Распадская" в Междуреченске эвакуировали из-за возгорания метана на поверхности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Сибирском региональном центре МЧС, с места ЧП вывели 456 шахтеров. В забое остаются еще четыре человека, обеспечивающих жизнеобеспечение шахты, их жизни ничего не угрожает. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в 11:40 по местному времени (в 7:40 мск). На месте работают пожарные и горноспасатели. Продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара.

Шахта "Распадская" — ведущее предприятие публичного акционерного общества (ПАО) "Распадская", входящего в состав горнодобывающей компании Evraz.

Наивысший показатель годовой добычи достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.