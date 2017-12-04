Источник сообщил об эвакуации более 400 человек из шахты "Распадская"

4 декабря, 11:36
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Более 400 горняков шахты "Распадская" в Междуреченске эвакуировали из-за возгорания метана на поверхности.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Сибирском региональном центре МЧС, с места ЧП вывели 456 шахтеров. В забое остаются еще четыре человека, обеспечивающих жизнеобеспечение шахты, их жизни ничего не угрожает. Пострадавших нет.
Инцидент произошел в 11:40 по местному времени (в 7:40 мск). На месте работают пожарные и горноспасатели. Продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара.
Шахта "Распадская" — ведущее предприятие публичного акционерного общества (ПАО) "Распадская", входящего в состав горнодобывающей компании Evraz.
Наивысший показатель годовой добычи достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.
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