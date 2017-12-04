Задержан водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Zuma/John Walker

Полиция задержала подозреваемого в наезде на толпу пешеходов на автомобильной стоянке в Нью-Йорке в воскресенье, 3 декабря, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что прежде чем направить автомобиль в толпу пешеходов, мужчина напал с ножом на двух человек.

В результате происшествия погиб один человек и пострадали по разным данным – от 5 до 7 человек. Один из пострадавших – в критическом состоянии.

Отмечается, что конфликт произошел после спора. По предварительным данным, инцидент не имеет отношения к терроризму.