В небе над Канадой столкнулись два самолета

В небе над канадской столицей Оттавой столкнулись два самолета. Один из бортов потерпел крушение, сообщает канадский телеканал CTV News.

Инцидент произошел в воскресенье около 10:00 (18:00 по московскому времени). Местная полиция пока не комментирует произошедшее.

Более легкий самолет упал в районе боковой дороги Макги. Сейчас там перекрыто движение, водителей просят объезжать участок. Второй самолет перенаправили на посадку в международный аэропорт Оттавы. Он благополучно приземлился.

Информации о пострадавших пока нет.