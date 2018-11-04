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Новости

04 ноября 2018, 21:53

Происшествия

В небе над Канадой столкнулись два самолета

Фото: twitter.com/NEWSTALK1010

В небе над канадской столицей Оттавой столкнулись два самолета. Один из бортов потерпел крушение, сообщает канадский телеканал CTV News.

Инцидент произошел в воскресенье около 10:00 (18:00 по московскому времени). Местная полиция пока не комментирует произошедшее.

Более легкий самолет упал в районе боковой дороги Макги. Сейчас там перекрыто движение, водителей просят объезжать участок. Второй самолет перенаправили на посадку в международный аэропорт Оттавы. Он благополучно приземлился.

Информации о пострадавших пока нет.

происшествия за рубежом
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