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Москва 24

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13:54

Умерший на борту самолета младенец летел на лечение в Москву

происшествия

13:54

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Младенец, скончавшийся на борту самолета, летел из Грозного в Москву на лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Самолет авиакомпании UTair Грозный – Москва (Внуково) экстренно сел в Волгограде в 16:45 по местному времени (15:45 мск) из-за плохого самочувствия двухмесячного ребенка. Его с мамой передали медицинской службе, а воздушное судно через час вылетело в пункт назначения.

В больницу малыша доставили в состоянии клинической смерти, где зафиксировали его смерть. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области начало проверку.

Там рассказали, что девочке требовалось оказание высокотехнологической медицинской помощи, на борту с ней был врач-реаниматолог. В пути ей стало плохо, сопровождающий медик проводил реанимационные действия.

"Несколько раз фиксировалась клиническая смерть. Малышка скончалась при эвакуации", – заявили в ведомстве.

По предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. Это могло стать причиной его смерти.

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