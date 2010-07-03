Умерший на борту самолета младенец летел на лечение в Москву

Младенец, скончавшийся на борту самолета, летел из Грозного в Москву на лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Самолет авиакомпании UTair Грозный – Москва (Внуково) экстренно сел в Волгограде в 16:45 по местному времени (15:45 мск) из-за плохого самочувствия двухмесячного ребенка. Его с мамой передали медицинской службе, а воздушное судно через час вылетело в пункт назначения.
В больницу малыша доставили в состоянии клинической смерти, где зафиксировали его смерть. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области начало проверку.
Там рассказали, что девочке требовалось оказание высокотехнологической медицинской помощи, на борту с ней был врач-реаниматолог. В пути ей стало плохо, сопровождающий медик проводил реанимационные действия.
"Несколько раз фиксировалась клиническая смерть. Малышка скончалась при эвакуации", – заявили в ведомстве.
По предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. Это могло стать причиной его смерти.
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