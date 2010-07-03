В МВД назвали причину инцидента со стрельбой на Кубани

Стрельба на одном из предприятий в Славянске-на-Кубани произошла в результате спора между хозяйствующими субъектами, сообщает РИА Новоcти.
Выстрелы произошли рано утром на улице Красной. В результате ЧП пострадали несколько человек. На место инцидента незамедлительно прибыли полицейские, а также сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным, возникший конфликт стал следствием спора компаний, претендующих на право управления предприятием.
Как сообщали СМИ, на консервном заводе "Кубанские деликатесы" произошла попытка рейдерского захвата, по факту ЧП проводится проверка.
В конце августа неизвестный "снайпер" стрелял по окнам жилых домов в подмосковном Одинцове. Владельцы квартир, которым был нанесен ущерб, написали заявления в полицию. В ГУ МВД по Московской области подтвердили факт стрельбы.
Чуть ранее, в июле, неизвестные обстреляли машину в центре Москвы, ограбили ее водителя и скрылись. Преступники открыли стрельбу по машине, которая двигалась по Марксистской улице и, пригрозив водителю расправой, похитили из машины сумку с документами и деньгами.
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