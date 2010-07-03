Человек пострадал при разгерметизации банки с ацетоном

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В квартире в Щербинке выбило стекла в результате разгерметизации банки с ацетоном, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МЧС.

Возгорания не произошло. Пострадал один человек, его осматривают медики.

Ранее под Челябинском четыре человека погибли, отравившись газом от гнилого картофеля, который скопился в погребе.