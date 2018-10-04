04 октября 2018, 12:09Происшествия
Генпрокуратура подтвердила присутствие Саака Карапетяна на разбившемся вертолете
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В Генпрокуратуре подтвердили, что заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян находился на борту вертолета, разбившегося в Костромской области, сообщает ТАСС.
Как рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, в результате авиапроисшествия погибли пилот и пассажиры вертолета. Для идентификации личностей погибших проведут экспертизы.
При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию, что вертолет выполнял несанкционированный полет. Он отметил что для полетов вертолетов такого класса не нужно разрешение, требуется лишь подать уведомление, что было сделано.
ЧП произошло накануне в Костромской области. Вертолет AS-350 потерпел крушение вблизи деревни Вонышево. Погибли три человека.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ
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