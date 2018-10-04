Генпрокуратура подтвердила присутствие Саака Карапетяна на разбившемся вертолете

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Генпрокуратуре подтвердили, что заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян находился на борту вертолета, разбившегося в Костромской области, сообщает ТАСС.

Как рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, в результате авиапроисшествия погибли пилот и пассажиры вертолета. Для идентификации личностей погибших проведут экспертизы.

При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию, что вертолет выполнял несанкционированный полет. Он отметил что для полетов вертолетов такого класса не нужно разрешение, требуется лишь подать уведомление, что было сделано.

ЧП произошло накануне в Костромской области. Вертолет AS-350 потерпел крушение вблизи деревни Вонышево. Погибли три человека.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ

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