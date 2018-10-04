В монастыре в Ганиной Яме под Екатеринбургом произошел пожар

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Возгорание в монастыре во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме в Свердловской области ликвидировано, передает ТАСС.

По информации МЧС, в данный момент пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Ранее сообщалось о вспыхнувшем пожаре на территории монастыря. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии, возгорание произошло в Царском храме.

В огне пострадала церковная утварь и кровля, людей в здании не было. Пожар был оперативно локализован. Никто не пострадал. В тушении принимали участие 65 человек, было задействовано 16 единиц пожарной техники. Причина возгорания устанавливается.

Монастырь святых Царственных страстотерпцев был построен на месте, где после расстрела в июле 1918 года были сожжены останки императора Николая II и его близких.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!