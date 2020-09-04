Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря

Кот Степан, "служивший" в библиотеке поселка Городня Тверской области, был сбит машиной. К такому заключению пришли в Управлении МВД по региону, передает РИА Новости.

В минувшие выходные стало известно, что кот погиб, рассматривалась версия с убийством.

"Сотрудники полиции поговорили с местным жителем, которого сотрудники библиотеки заподозрили в убийстве кота. Он рассказал, что утром, выходя к своей машине, увидел на парковке труп рыжего кота – видимо, его кто-то сбил", – сообщили в правоохранительных органах.

Такую версию также подтвердила свидетель. Было установлено, что мужчина только причастен к тому, что убрал труп животного в пакет и убрал с дороги, чтобы его не раздавили машины.

Питомец стал известен после того, как в марте его приняли на работу с "трудовой книжкой". Библиотека назвала Степана "SMM-мяунджером", кота использовали как бренд читальни. Ему даже завели персональную страницу в социальной сети.

