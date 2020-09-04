Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря

16:10
Кот Степан, "служивший" в библиотеке поселка Городня Тверской области, был сбит машиной. К такому заключению пришли в Управлении МВД по региону, передает РИА Новости.
В минувшие выходные стало известно, что кот погиб, рассматривалась версия с убийством.
"Сотрудники полиции поговорили с местным жителем, которого сотрудники библиотеки заподозрили в убийстве кота. Он рассказал, что утром, выходя к своей машине, увидел на парковке труп рыжего кота – видимо, его кто-то сбил", – сообщили в правоохранительных органах.
Такую версию также подтвердила свидетель. Было установлено, что мужчина только причастен к тому, что убрал труп животного в пакет и убрал с дороги, чтобы его не раздавили машины.
Питомец стал известен после того, как в марте его приняли на работу с "трудовой книжкой". Библиотека назвала Степана "SMM-мяунджером", кота использовали как бренд читальни. Ему даже завели персональную страницу в социальной сети.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: