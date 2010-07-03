Пропавшей 20 лет назад девушке предложили вернуться в Белоруссию

04 сентября, 22:27
04 сентября, 22:27
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Фото: скриншот видео youtube.com/МВД Республики Беларусь
Члены семьи пропавшей 20 лет назад в Белоруссии девочки Юлии, которая лишь несколько дней назад встретила своих настоящих родителей, знали, что она рано и поздно найдется.
"Постоянно смотрели передачи по телевидению, где ищут людей. Говорили, вот бы Юлю так найти. Как такое возможно забыть", – цитирует ТАСС старшую сестру пропавшей девушки Надежду Моисеенко.
Юлия Моисеенко – такую фамилию девушка носила по документам до происшествия – потерялась в октябре 1999 года в электричке Минск – Осиповичи. По данным МВД Белоруссии, на тот момент ей было четыре года. Два дня отец и мать ходили по станциям в поисках дочери. Они расклеивали фотографии ребенка, пытались узнать хотя бы какую-то информацию у уличных продавцов и пассажиров, обыскали все колодцы, находившиеся поблизости. Самостоятельно найти ребенка им не удалось.
Девочку нашли на станции в Рязани. Из детского центра ее забрали приемные родители. Спустя 20 лет найти родных родителей Юлии помог ее молодой человек – бизнесмен и общественный активист Илья Крюков. Информацию о пропавшей девочке он нашел в Сети и связался с дежурной службой милиции Белоруссии. Были проведены ДНК-тесты, и они показали, что Юлия и есть та пропавшая девушка.
"Юля переслала нам фотографии своего детства и те, где постарше. Мы сразу поняли, что это именно она", – рассказывает старшая сестра. По ее словам, как оказалось, она очень похожа внешне на маму.
Отец не так давно перенес операцию на сердце и перед встречей ему пришлось выпить успокоительное. Юля подарила ему теплый плед, а матери привезла платок ручной работы.
Родители передали ей домашние консервы, сладости и куклу для своей внучки – пятилетней дочери Юлии.
Девушке предложили переехать назад в Белоруссию, но она не хочет уезжать из Рязани.
"20 лет, это, конечно, огромный срок. Мы ей постараемся дать все, что не смогли за эти годы", – заключила Надежда.
Сама Юлия уточнила, что гражданство РФ на белорусское менять не планирует. Девушка освоила специальность товароведа и учится на фармацевта.
Как сложилась судьба пропавшей 20 лет назад белорусской девочки
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