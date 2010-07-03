Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого на севере столицы

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины на севере столицы.
Преступление было совершено в июле этого года. Между двумя мужчинами произошла драка. Один из участников конфликта от полученных травм скончался. Подозреваемый со знакомыми вывез тело в деревню Якиманское Солнечногорского района Московской области. Труп закопали в лесном массиве.
"В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На допросе мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступления", – говорится на сайте СУ СК по региону.
Ранее сотрудники полиции задержали в Солнечногорском городском округе мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на северо-западе столицы. Мужчина поссорился с потерпевшей и задушил ее в квартире на улице Планерной, после чего поместил тело в ванну и скрылся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело женщины 1987 года обнаружили в ванне, наполненной водой.
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