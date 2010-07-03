Две легковые машины и автобус столкнулись на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На юго-востоке Москвы столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Авария произошла на Лермонтовском проспекте, в районе съезда на МКАД.

"Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия направлены оперативные службы", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах.

Ранее днем на улице Дубининской в центре Москвы произошла авария с участием иномарки, кареты скорой помощи и трамвая. Никто не пострадал, движение восстановлено в полном объеме.

Накануне два человека погибли в результате столкновения автомобиля и мотоцикла под Воскресенском в Подмосковье. По факту случившегося начата доследственная проверка.

