Задержан подозреваемый в наезде на катере на вейкбордиста в Красногорске

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в наезде на катере на вейкбордиста в акватории Москвы-реки в Красногорске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елену Марковскую.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, заявила Марковская.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека".
Вечером 1 сентября в акватории Москвы-реки с водной доски упал мужчина 1994 года рождения. В этот момент на большой скорости проходил катер "Формула", который совершил наезд на пострадавшего. В результате мужчину не удалось спасти, он скончался до приезда скорой помощи.
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