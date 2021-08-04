Водитель катера, обвиняемый в гибели ребенка в Москве, предстанет перед судом

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении водителя катера, обвиняемого в гибели шестилетнего мальчика во время прогулки по Москве-реке, материалы направлены в суд. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Было установлено, что 13 июня обвиняемый буксировал вейкбордиста по Москве-реке на маломерном судне Centurion RI. В это же время на борту катера находился мальчик без спасательного жилета. Во время движения катер стал раскачиваться, ребенок выпал за борт и получил травмы от винта двигателя. Впоследствии он скончался.

"Завершено расследование, и направлено в суд уголовное дело в отношении судоводителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.

Свою вину мужчина признал в полной мере и раскаялся. В течение месяца следователь собрал достаточную доказательную базу, чтобы направить дело в суд.

Ранее пассажирское судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения, вышло из яхт-клуба "Балтиец", а позже врезалось в металлическое заграждение набережной в Дудергофском канале со стороны Финского залива в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали девять человек, в числе которых трое детей.