В Подмосковье мошенники украли у 92-летнего пенсионера более 10 миллионов рублей

16:52
Фото: МВД РФ
Злоумышленники похитили у 92-летнего жителя Подольска более 10 миллионов рублей, сообщает Pravda.ru.
По данным правоохранителей, пенсионеру поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил жителю Подольска, что злоумышленники пытаются похитить деньги с его счета. Звонивший убедил мужчину передать деньги в службу безопасности банка.
Пенсионер снял деньги в банке и отдал их ожидавшим его незнакомцам, которые назвали некий код. Позже выяснилось, что мужчина отдал свои сбережения мошенникам.
Полиция задержала 28-летнего подозреваемого в Санкт-Петербурге. Позже было установлено, что он был одним из курьеров, забиравших деньги у пенсионера. По словам задержанного, он выполнял инструкции, полученные от неизвестного через интернет. Он взял себе часть средств, которые забрал у жителя Подольска, а остальное оставил у служебного входа одного из торговых центров Москвы.
В настоящее время молодой человек заключен под стражу, устанавливается личность остальных участников преступления.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в мошенничестве на сумму, превышающую 1 миллион рублей. В течение длительного времени двое мужчин неоднократно крали у граждан деньги под предлогом оказания юридических услуг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: