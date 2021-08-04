В Подмосковье мошенники украли у 92-летнего пенсионера более 10 миллионов рублей

Фото: МВД РФ

Злоумышленники похитили у 92-летнего жителя Подольска более 10 миллионов рублей, сообщает Pravda.ru.

По данным правоохранителей, пенсионеру поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил жителю Подольска, что злоумышленники пытаются похитить деньги с его счета. Звонивший убедил мужчину передать деньги в службу безопасности банка.

Пенсионер снял деньги в банке и отдал их ожидавшим его незнакомцам, которые назвали некий код. Позже выяснилось, что мужчина отдал свои сбережения мошенникам.

Полиция задержала 28-летнего подозреваемого в Санкт-Петербурге. Позже было установлено, что он был одним из курьеров, забиравших деньги у пенсионера. По словам задержанного, он выполнял инструкции, полученные от неизвестного через интернет. Он взял себе часть средств, которые забрал у жителя Подольска, а остальное оставил у служебного входа одного из торговых центров Москвы.

В настоящее время молодой человек заключен под стражу, устанавливается личность остальных участников преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в мошенничестве на сумму, превышающую 1 миллион рублей. В течение длительного времени двое мужчин неоднократно крали у граждан деньги под предлогом оказания юридических услуг.