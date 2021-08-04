Горящий таз с бензином опрокинулся на 5-летнюю девочку в Ростовской области

14:49
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Девочка погибла в Ростовской области в результате опрокидывания на нее горящего таза с бензином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по региону.
Инцидент произошел в гараже в городе Шахты, где загорелся отработанный бензин. Отец ребенка попытался его потушить и у выхода из гаража столкнулся со своей дочкой.
"Девочка получила термические ожоги тела и была доставлена в медучреждение. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась", – сообщил представитель ведомства.
Специалисты провели осмотр места происшествия, допросили родственников погибшей. Будет проведена проверка всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество. Пациентка 2006 года рождения поступила в больницу с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом" после потери сознания.
Позже врачи опровергли информацию об инъекции. Они не обнаружили следов от укола на теле подростка.
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