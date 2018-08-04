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Одной из версий крушения Ми-8 является ошибка пилотирования. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования", – сказала она, передает ТАСС.

Петренко подчеркнула, что окончательные выводы о причинах крушения и виновных в нем можно сделать лишь после проведения полного комплекса следственных экспертиз.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих поручил Росавиации выяснить причины крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Вертолет Ми-8 компании UTair, следовавший по маршруту Ванкор-Харкасале, потерпел крушение в Красноярском крае.

Специалисты изучают черные ящики с места крушения Ми-8 в Красноярском крае. Бортовые самописцы нашли у населенного пункта Игарка. Там сейчас работают спецслужбы.

По данным Следственного комитета, погибли все, кто находится на борту. Предварительно, это три члена экипажа и 15 пассажиров, в том числе вахтовые рабочие дочернего общества "Роснефти", подтвердили в нефтегазовой компании. Воздушное судно принадлежит компании UTair.