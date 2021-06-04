Полицейского, выстрелившего в нарушителя, освободили из СИЗО в Новосибирской области

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Инспектора ГИБДД из Новосибирской области, который 28 мая при задержании выстрелил в 19-летнего молодого человека, выпустили из-под стражи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня по поручению председателя Следственного комитета следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". 38-летний старший инспектор ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. Из машины вышли несколько человек, которые попытались скрыться.

При задержании инспектор случайно выстрелил в голову и ранил одного из пассажиров автомобиля. Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, позже он скончался в больнице.

Против инспектора возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако Бастрыкин поручил проверить действия следователей и доложить об основаниях возбуждения дела.