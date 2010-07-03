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17:25

Росздравнадзор проверил медицинский центр после гибели пациента

происшествия

17:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Росздравнадзор организовал проверку медицинского центра "Добромед" в Москве по факту смерти пациента. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора по Москве и Московской области.

По результатам проверки столичного центра было установлено, что погибшему пациенту делали общий наркоз, несмотря на то, что на это не было особых указаний и у больного были проблемы с сердцем.

"Проводивший предварительный осмотр анестезиолог-реаниматолог не назначил дополнительной консультации терапевта, несмотря на жалобы пациента на проблемы с сердцем и повышенное артериальное давление", – поясняет пресс-служба.

Отмечается, что в ходе процедуры состояние пациента резко ухудшилось. Специалисты пытались провести пациенту реанимационные мероприятия, однако в клинике на тот момент не было необходимого оборудования. Спасти пациента им не удалось.

"Общий наркоз дается пациенту только при наличии соответствующих медицинских показаний. Как и любое другое медицинское вмешательство, общая анестезия может иметь свои осложнения", – цитирует пресс-служба руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрея Плутницкого.

Ранее Росздравнадзор проверял клиники пластической хирургии по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой. Отмечалось, что только за 2018 год было зафиксировано шесть смертей после выполнения пациентам пластических операций.

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