Задымление произошло в детской поликлинике в Гольянове

В Гольянове в подвале детской поликлиники произошло задымление. Персонал и посетителей эвакуировали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трехэтажная детская поликлиника № 122 располагается на улице Амурской, доме № 62а. Сейчас на месте работают экстренные службы, устанавливаются причины задымления. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне эвакуация проводилась в ГУМе. По некоторым данным, там была плановая проверка. В ФСО происходящее не прокомментировали.