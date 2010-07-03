Один человек пострадал при пожаре на улице Островитянова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на улице Островитянова на юго-западе Москвы.

"В квартире на 12-м этаже произошел пожар. Сотрудники МЧС вытащили из квартиры мужчину, он находится в тяжелом состоянии", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах.

Пожар ликвидирован в 14:10. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Ранее в МЧС рассказали о пожаре в одной из квартир многоэтажки на улице Профсоюзной. Спасатели эвакуировали четырех человек. Позднее все пострадавшие скончались в карете скорой помощи.

Также в оперативной сводке МЧС говорится, что в понедельник, 3 июня, пожар произошел в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Лебедянской. Погиб один человек.

