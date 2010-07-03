Задержаны подозреваемые в нападении на водителя в ТиНАО

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на водителя в ТиНАО. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным правоохранителей, 2 июня на улице Петра Алексеева были задержаны двое безработных мужчин 1987-го и 1993 года рождения. Тем утром в поселке Газопровод они, угрожая похожим на пистолет предметом, завладели автомобилем ВАЗ-21130. В машине, уточнили в МВД, находились мобильный телефон, планшет и набор парикмахерских инструментов. Ущерб от действий грабителей оценили более чем в 166 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое.
Как рассказали в пресс-службе МВД, в воскресенье в полицию обратился житель Тульской области, который работает водителем. По словам мужчины, он сидел в автомобиле ВАЗ на автозаправке на 41-м километре МКАД, когда двое неизвестных стали угрожать оружием и надели ему на голову пакет. Затем злоумышленники отобрали машину и скрылись на ней.
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