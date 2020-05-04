Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус

12:21
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Девушка прилетела в Нижневартовск (ХМАО), скрыв подтвержденный коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Виктора Перекокина.
Информация о пассажирке, прибывшей в Нижневартовск из Москвы с коронавирусом, утаив сведения о заболевании, была озвучена на заседании городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Перекокин подчеркнул, что подобное поведение девушки расценивается как "халатное отношение к вопросу о самоизоляции". По его словам, пассажиры рейса и контактировавшие с заболевшей сотрудники аэропорта отправлены на двухнедельную самоизоляцию.
"Да, она подвергла угрозе всех пассажиров и всех, кто встречал ее в аэропорту. Информация будет направлена в УМВД для решения о возбуждении уголовного дела", – сказал Перекокин.
Глава муниципалитета Василий Тихонов, в свою очередь, пояснил, что девушка, о которой идет речь, "не взрослая". В МВД сообщили агентству, что полиция организовала проверку, после которой будет принято процессуальное решение.
Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлено 16 заболевших, пятеро уже выздоровели. Всего в Югре вирус обнаружен у 467 человек, за весь период вылечились 148 человек, четверо скончались.
В России за последние сутки подтвержден 10 581 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случаи зарегистрированы в 82 регионах. Около половины из них – 5 352 – без клинических проявлений. Больше всего пациентов в Москве – 5 795 человек.
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