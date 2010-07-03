Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Убийство произошло в частном доме в Нязепетровске. Тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями обнаружили утром 4 мая.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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