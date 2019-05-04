В США пассажирский Boeing 737 упал в реку

Фото: twitter.com/WJXTvic

В Джексонвилле во Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту оказался в реке после приземления.

Фото приводнившегося самолета опубликовал в twitter шериф Джексонвилла. Он сообщил, что самолет не погрузился в воду и все пассажиры остались в живых.

По информации CNN, воздушное судно авиакомпании Miami Air свалилось в реку Сент-Джонс после посадки в аэропорту Джексонвилла, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы.

Сейчас на месте работают специальные службы и спасатели. Пострадавших госпитализировали.