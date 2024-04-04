Российская ПВО уничтожила 2 дрона над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.

"Четвертого апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что, согласно предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее ПВО России сбила два беспилотника над Курском и Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт поблагодарил тех, кто находится на боевом дежурстве, а также предупредил жителей, что нельзя приближаться к обломкам дронов и трогать их, поскольку они могут навредить.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали село Цаповка Борисовского района при помощи двух беспилотных летательных аппаратов. По словам главы региона, в результате ЧП пострадал местный житель.