Один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах – СМИ

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах, сообщает агентство Reuters. Экстренные службы сообщили о гибели одного человека. Еще около 30 человек пострадали.

ЧП произошло недалеко от деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия. На место происшествия прибыли спасательные бригады. Поезд перевозил порядка 50 человек. Большей части пострадавших помощь оказали на месте. Людей с более серьезными травмами госпитализировали.

По словам очевидцев, передняя часть поезда сошла с рельсов и оказалась в поле, средняя – завалилась на бок, а в хвостовой части начался пожар, который быстро потушили.

Нидерландские железные дороги (NS) сообщили, что из-за аварии поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги отменены. Специалисты работают над устранением последствий аварии, чтобы восстановить движение поездов.

В ночь на 4 апреля пассажирский поезд столкнулся с товарным поездом. Позже информацию уточнили.

Ранее сообщалось, что 25 вагонов с пивом сошли с рельсов в американском штате Монтана. По данным правоохранителей, некоторые вагоны оказались в реке, в результате аварии никто не пострадал.

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