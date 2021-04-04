В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Администрация Новолакского района Дагестана объяснила, почему дагестанская полиция остановила колонну всадников с флагами Чечни. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангура Беноевского, расположенного на территории села Ярык-Су Новолакского района. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись", – отметили в администрации.

Там уточнили, что никаких конфликтных ситуаций и лозунгов не было.

В соцсетях распространилось видео, на котором дагестанская полиция останавливает колонну всадников, двигавшуюся с чеченскими флагами. Согласно появившимся в соцсетях кадрам, на место прибыл начальник местного уголовного розыска. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слова экс-силовика о "казнях" в Чечне сказками. До этого "Новая газета" опубликовала материал с данными о казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений.