В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

17:48
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Администрация Новолакского района Дагестана объяснила, почему дагестанская полиция остановила колонну всадников с флагами Чечни. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангура Беноевского, расположенного на территории села Ярык-Су Новолакского района. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись", – отметили в администрации.
Там уточнили, что никаких конфликтных ситуаций и лозунгов не было.
В соцсетях распространилось видео, на котором дагестанская полиция останавливает колонну всадников, двигавшуюся с чеченскими флагами. Согласно появившимся в соцсетях кадрам, на место прибыл начальник местного уголовного розыска. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слова экс-силовика о "казнях" в Чечне сказками. До этого "Новая газета" опубликовала материал с данными о казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений.
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