Еще два человека могут находиться под завалами дома в Орехово-Зуеве

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Под завалами дома в Орехово-Зуеве, в котором произошел взрыв газа, могут находиться еще два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Подмосковью Сергея Полетыкина.

"Предположительно, под завалами находятся два человека", – отметил Полетыкин.

Он добавил, что в настоящий момент работы на месте происшествия продолжаются. Полетыкин сообщил, что спасатели располагают достаточными силами и средствами для ликвидации последствий взрыва газа.

Ранее стало известно о втором погибшем вследствие инцидента. Тело извлекли из-под завалов дома. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что местонахождение еще четырех человек в настоящий момент не установлено.

Кроме того, пятеро человек были госпитализированы в результате происшествия. Троих из них планировали доставить в медицинское учреждение в Москву.

В Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в жилом здании по адресу: улица Гагарина, дом 31. Воробьев пообещал выплатить материальную помощь пострадавшим в результате инцидента. Кроме того, по факту взрыва следователи возбудили уголовное дело.