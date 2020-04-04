Еще два человека могут находиться под завалами дома в Орехово-Зуеве

04 апреля, 20:14
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Под завалами дома в Орехово-Зуеве, в котором произошел взрыв газа, могут находиться еще два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Подмосковью Сергея Полетыкина.
"Предположительно, под завалами находятся два человека", – отметил Полетыкин.
Он добавил, что в настоящий момент работы на месте происшествия продолжаются. Полетыкин сообщил, что спасатели располагают достаточными силами и средствами для ликвидации последствий взрыва газа.
Ранее стало известно о втором погибшем вследствие инцидента. Тело извлекли из-под завалов дома. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что местонахождение еще четырех человек в настоящий момент не установлено.
Кроме того, пятеро человек были госпитализированы в результате происшествия. Троих из них планировали доставить в медицинское учреждение в Москву.
В Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в жилом здании по адресу: улица Гагарина, дом 31. Воробьев пообещал выплатить материальную помощь пострадавшим в результате инцидента. Кроме того, по факту взрыва следователи возбудили уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: