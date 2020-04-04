Более 680 человек с коронавирусом умерло за сутки в Италии

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В Италии за сутки скончался 681 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии количество летальных случаев достигло 15,3 тысячи, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за минувший день количество зараженных в стране увеличилось на 2886.

В настоящее время Италия является одной из стран, где число умерших и заразившихся COVID-19 наиболее большое. Свыше 11 тысяч смертей зарегистрировано в Испании, чуть более тысячи в Германии.

Италия занимает первое место по числу жертв коронавируса

Ранее врач из РФ назвал главные ошибки итальянцев в борьбе с COVID-19. В частности, медик отметил несвоевременность введения защитных мер и несоблюдение режима карантина жителями страны.