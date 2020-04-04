Пенсионера убили ради денег в Москве

В квартире на востоке Москвы обнаружили тело пенсионера. Инцидент случился в доме на улице Байкальской, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на теле мужчины 1956 года рождения обнаружили повреждения в области головы и следы удушения.

По подозрению в его убийстве были задержаны двое приезжих 1989 и 1991 годов рождения. Во время допроса они заявили, что планировали украсть у хозяина квартиры деньги, однако мужчина это заметил и попытался закричать. В связи с этим похитители решили убить пенсионера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о разбое и убийстве.

Ранее сообщалось об обнаружении тела мужчины в кафе в центре Москвы. По предварительным данным, 46-летний житель Арзамаса зашел в кафе, чтобы перекусить. Внезапно ему стало плохо, он упал и умер, предположительно, от сердечной недостаточности.