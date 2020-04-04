Шесть человек извлечены из-под завала на месте взрыва в доме в Подмосковье

Фото: ТАСС/МЧС России

Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов на месте взрыва в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава округа Геннадий Панин.

Он подчеркнул, что причины произошедшего устанавливаются.

"Сейчас шесть человек были эвакуированы из-под завалов. Один из них ушел домой после оказания медпомощи, трое находятся в реанимации и еще двое получили незначительные повреждения", – сказал Панин.

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел в субботу, 4 апреля. Известно, что хлопок газа был на третьем этаже. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

На место прибыли оперативные службы, начата проверка. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.

Погиб один человек, четверо жильцов пострадали. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.