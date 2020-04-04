Полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицейских в Испании

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Мужчина, вооруженный двумя мечами, напал на сотрудников испанской полиции в Мадриде. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленник появился на улице в одном из районов города. При этом мужчина был раздет по пояс и размахивал мечами.

На место прибыли сотрудники полиции. Мужчина не подчинился их требованиям, начав громить автомобиль сотрудников правопорядка. Сообщается, что было разбито несколько стекол машины.

В итоге полицейским для обезвреживания мужчины пришлось применить оружие. Было сделано несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Отмечается, что при задержании мужчина заявлял, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее человек погиб в результате поножовщины в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Еще один пострадавший был госпитализирован.

Позднее полиция задержала подозреваемого в убийстве. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.