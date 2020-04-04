Злоумышленник угнал внедорожник на востоке Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину по подозрению в угоне внедорожника. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Известно, что инцидент случился на востоке Москвы.
"В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 47-летнего жителя Москвы. По словам потерпевшего, он обнаружил пропажу своего автомобиля Toyota RAV4, припаркованного на улице Молостовых", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что материальный ущерб от угона составил 2 миллиона рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 65-летний приезжий мужчина. Отмечается, что он ранее имел судимость.
"Установлено, что злоумышленник похитил автомобиль, вскрыв его специальным устройством. Похищенное транспортное средство на момент задержания он успел сбыть", – рассказал представитель МВД.
По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемого заключили под стражу до суда.
"Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также местонахождения автомашины", – добавили в МВД.
Ранее подозреваемого в серии краж автомобильных зеркал задержали в Москве. Им оказался 39-летний житель столицы.
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