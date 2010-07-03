Одиннадцать грабителей застрелили при налете на два банка Бразилии

В Бразилии полицейские застрелили 11 грабителей, совершивших налеты на два банка. Инцидент произошел в районе города Гуарарема в четверг, 4 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление администрации штата Сан-Паулу.
Отряд военной полиции из 25 человек попытался задержать преступников, однако произошла перестрелка.
Уточняется, что группа злоумышленников совершила налеты на два банка, расположенных на одной улице.
Правоохранителям удалось задержать одного подозреваемого. Поиск других преступников продолжается. Точное число налетчиков не известно.
На месте происшествия обнаружили семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты, а также взрывчатку.
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