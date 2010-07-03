Пожар в ангаре в Люберцах полностью потушен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ангаре с автозапчастями в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о пожаре поступил в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 19:19. Загорелось строение, расположенное на территории владения 3 в Проектируемом проезде №4296 в Люберцах.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Однако уже спустя десять минут возгорание удалось локализовать.

В 19:52 было ликвидировано открытое горение, а в 20:27 пожар был полностью потушен, отметили в пресс-службе МЧС. В борьбе с огнем принимали участие пять единиц техники и 24 спасателя.