Пассажир упал на рельсы на станции метро "Бибирево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажир упал на рельсы на станции "Бибирево" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Об этом сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, "поступила информация о падении человека на рельсы второго пути". Дальнейшая информация уточняется.