Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:35

Росгвардейцы задержали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с ним

происшествия ДТП

20:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Росгвардейцы задержали водителя, который сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с ним с места аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Уже через пять минут после сообщения о ЧП наряд Росгвардии задержал 43-летнего жителя Подмосковья, который совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе, а затем скрылся, уточнили в пресс-службе.

По информации ведомства, авария произошла около корпуса № 1824 в Зеленограде. Водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Затем нарушитель посадил пострадавшего в свою машину и увез в неизвестном направлении.

Однако вскоре водитель был задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Ребенка отправили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, добавили в Росгвардии.

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика