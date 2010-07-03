Росгвардейцы задержали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с ним

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Росгвардейцы задержали водителя, который сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с ним с места аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Уже через пять минут после сообщения о ЧП наряд Росгвардии задержал 43-летнего жителя Подмосковья, который совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе, а затем скрылся, уточнили в пресс-службе.

По информации ведомства, авария произошла около корпуса № 1824 в Зеленограде. Водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Затем нарушитель посадил пострадавшего в свою машину и увез в неизвестном направлении.

Однако вскоре водитель был задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Ребенка отправили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, добавили в Росгвардии.