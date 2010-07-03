Открытое горение в ангаре в Люберцах ликвидировали

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Открытое горение в ангаре в подмосковных Люберцах ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано, тушение продолжается", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров, угрозы распространения огня нет. При пожаре никто не пострадал.

Пожар удалось локализовать в 19:29. Обстоятельства произошедшего устанавливают.