Пожар произошел в ангаре с автозапчастями в Люберцах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковных Люберцах в ангаре с автомобильными запчастями произошел пожар. Огонь охватил около 450 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"В Проектируемом проезде горит по всей площади металлический ангар с запчастями, площадь пожара составляет 450 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ангаре находятся емкости с соляркой.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что пожар локализовали в 19:29. Обстоятельства произошедшего устанавливают.