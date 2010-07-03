Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в крупной аварии на трассе А107 в Подмосковье. Там столкнулись два грузовика и три легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 18:37 в городском округе Домодедово. На 175-м километре трассы А107 столкнулись пять автомобилей, в результате чего трое человек получили ранения, уточнили в ведомстве.

В подмосковном министерстве транспорта предупредили о возможных затруднениях движения в районе аварии.