Пассажир почти три месяца живет в аэропорту Бишкека

Пассажир живет в стерильной зоне аэропорта Киргизии почти три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Манас" в Бишкеке.

"Человек по имени Хаада Арлен находится в стерильной зоне аэропорта "Манас" с января 2019 года", – заявили в пресс-службе.

19 января в 5:00 утра (02.00 по Москве) рейсом SU1882 по маршруту "Москва-Бишкек" под сопровождением экипажа прибыл человек без гражданства Хадаа Арлен в воздушный пункт пропуска через границу "Манас-аэропорт".

За день до этого, 18 января, он вылетел рейсом SU 1883 по маршруту "Бишкек-Москва". В качестве документа на право пересечения госграницы Киргизии мужчина использовал удостоверение и вид на жительство лица без гражданства на территории республики.

В Шереметьеве российские пограничники не пропустили его через границу из-за нарушения визового режима и следующим рейсом авиакомпании отправили обратно. По словам самого Хадаа, прибыв в Россию, он уничтожил вид на жительство лица без гражданства на территории Киргизии. Сейчас он не пропущен через границу Киргизии и находится в стерильной зоне аэропорта "Манас".