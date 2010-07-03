Пассажир почти три месяца живет в аэропорту Бишкека

Пассажир живет в стерильной зоне аэропорта Киргизии почти три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Манас" в Бишкеке.
"Человек по имени Хаада Арлен находится в стерильной зоне аэропорта "Манас" с января 2019 года", – заявили в пресс-службе.
19 января в 5:00 утра (02.00 по Москве) рейсом SU1882 по маршруту "Москва-Бишкек" под сопровождением экипажа прибыл человек без гражданства Хадаа Арлен в воздушный пункт пропуска через границу "Манас-аэропорт".
За день до этого, 18 января, он вылетел рейсом SU 1883 по маршруту "Бишкек-Москва". В качестве документа на право пересечения госграницы Киргизии мужчина использовал удостоверение и вид на жительство лица без гражданства на территории республики.
В Шереметьеве российские пограничники не пропустили его через границу из-за нарушения визового режима и следующим рейсом авиакомпании отправили обратно. По словам самого Хадаа, прибыв в Россию, он уничтожил вид на жительство лица без гражданства на территории Киргизии. Сейчас он не пропущен через границу Киргизии и находится в стерильной зоне аэропорта "Манас".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.