Автомобиль в Зеленограде сбил ребенка и скрылся

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Полиция разыскивает водителя автомобиля Chrysler. Он сбил ребенка и скрылся с места происшествия в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, в Зеленограде водитель автомобиля Chrysler с госномером Республики Армения совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия", – сообщили агентству.

Сейчас полиция разыскивает машину. Информация уточняется.